Естонія та Фінляндія планують закрити Балтійське море для російських військових кораблів після вступу Фінляндії до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв'ю газеті Iltalehti, що Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свою берегову оборону після того, як Фінляндія стане членом НАТО. До того ж планується закрити Балтійське море для російських військових кораблів. Про це повідомляє УНН.
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«Інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем альянсу», — сказав Певкур.
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За його словами, дальність польоту ракети становить 290 кілометрів. Естонці можуть вести свій ракетний вогонь точно в будь-яке місце у Фінській затоці.
Міністр зазначив, що сторони домовилися про це 11 серпня, коли Певкур зустрічався у Гельсінкі з головою Міноборони Фінляндії Антті Кайкконеном.
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Американський Сенат підтримав резолюцію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена.