Эстония планирует усилить работу, которая способствовала бы восстановлению украинской экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Эстония намерена усилить работу, которая способствовала бы оживлению и восстановлению украинской экономики. Об этом сообщил президент Эстонии Алан Карис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Президент Эстонии также отметил, что его страна намерена усилить работу, которая способствовала бы оживлению и восстановлению украинской экономики, и высказался в поддержку начала восстановления объектов инфраструктуры и учебных заведений еще до завершения войны.
Карис отметил, что Украина заслужила мир в пределах своих признанных территорий.
«Харьков, Донецк, Крым – вся украинская земля никогда не должна испытывать ужасы войны», – сказал президент Эстонии.
Добавим
Что касается архитектуры новой европейской безопасности, то Алар Карис выразил убеждение, что Украина должна войти в круг демократических стран европейской семьи как член Евросоюза и НАТО.
«Хочу подтвердить нашу поддержку Украины как на поле боя, так и на пути к ЕС и НАТО», – констатировал Карис.
«Я не хочу жить в мире, где надо вести диалог с детоубийцами, с теми, кто бомбит больницы, детские сады и школы. Их место – за решеткой. За преступление должно быть справедливое наказание. Преступления против человечности, геноцид, военные преступления, преступления агрессии никогда не должны оставаться без наказания, и мы должны начать с самой верхушки. Международное сообщество поддерживает создание специального трибунала – об этом мы также упомянули в нашем разговоре, – для того, чтобы правосудие возобладало», – подчеркнул Карис.
Ранее
Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом, куда тот приехал с неанонсированным визитом.