"Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша": Зеленський зустрівся з президентом Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Володимир Зеленський в п'ятницю зустрівся у Києві з президентом Естонії Аларом Карісом, куди той приїхав з неанонсованим візитом. Про цейдеться на сторінці Зеленського у Telegram, пише УНН.
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На зустрічі президент України подякував своєму естонському колезі за підтримку Києва.
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"Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!”, - написав президент в Telegram.
Нагадаємо
В кінці травня Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь. Пакет допомоги включає артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Це внесок Естонії в угоду країн ЄС про постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів.
Окрім того, країна також хоче передати Києву прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.
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