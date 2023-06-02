"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне - самая быстрая и самая большая": Зеленский встретился с президентом Эстонии

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На встрече президент Украины поблагодарил своего эстонского коллегу за поддержку Киева.

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"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!”, - написал президент в Telegram.

Напомним

В конце мая Эстония объявила о поставках Украине дополнительных вооружений. Пакет помощи включает артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Это вклад Эстонии в соглашение стран ЕС о поставках Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

Кроме того, страна также хочет передать Киеву приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

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