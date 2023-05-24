Латвія та Естонія вимагають міжнародного правосуддя за дії росії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. росія має понести відповідальність перед міжнародним правосуддям за злочини, скоєні в Україні, заявили в середу міністри закордонних справ Латвії та Естонії. Про це УНН інформує з посиланням на пресслужбу МЗС.
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Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс зустрівся зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною у столиці Латвії Ризі, і міністри оголосили, що обговорили відносини, співпрацю у міжнародних організаціях, ситуацію з безпекою у регіоні та підтримку України.
Цахкна зазначив на пресконференції після зустрічі, що: «путіну та російському керівництву не можна дозволити використовувати імунітет як спосіб уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні», — заявив він, маючи на увазі необхідність створення спеціального трибуналу у справах військових злочинів.
«Крім того, необхідно наголосити, що Україна має виняткову владу приймати рішення щодо мирних переговорів і що вони мають ґрунтуватися на мирному плані президента Зеленського з 10 пунктів», — заявив Цахкна.
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