Латвия и Эстония требуют международного правосудия за действия россии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. россия должна понести ответственность перед международным правосудием за преступления, совершенные в Украине, заявили в среду министры иностранных дел Латвии и Эстонии. Об этом УНН информирует со ссылкой на пресс-службу МИД.
Детали
Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс встретился со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной в столице Латвии Риге, и министры объявили, что обсудили отношения, сотрудничество в международных организациях, ситуацию с безопасностью в регионе и поддержку Украины.
Цахкна отметил на пресс-конференции после встречи, что: «путину и российскому руководству нельзя позволить использовать иммунитет как способ избежать ответственности за преступления, совершенные в Украине», — заявил он, имея в виду необходимость создания специального трибунала по делам военных преступлений.
«Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Украина имеет исключительную власть принимать решения относительно мирных переговоров и что они должны основываться на мирном плане президента Зеленского из 10 пунктов», — заявил Цахкна.
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