Естонія планує посилити роботу, яка сприяла б відновленню української економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Естонія має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки. Про це повідомив президент Естонії Алан Каріс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН з посиланням на ОП.
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Президент Естонії також зазначив, що його країна має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки, і висловився на підтримку початку відбудови об’єктів інфраструктури й навчальних закладів ще до завершення війни.
Каріс зазначив, що Україна заслужила на мир у межах своїх визнаних територій.
«Харків, Донецьк, Крим – уся українська земля ніколи не мусить зазнавати жахів війни», – сказав президент Естонії.
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Щодо архітектури нової європейської безпеки, то Алар Каріс висловив переконання, що Україна має увійти до кола демократичних країн європейської родини як член Євросоюзу й НАТО.
«Хочу підтвердити нашу підтримку України як на полі бою, так і на шляху до ЄС і НАТО», – констатував Каріс.
«Я не хочу жити у світі, де треба вести діалог із дітовбивцями, із тими, хто бомбардує лікарні, дитячі садки та школи. Їхнє місце – за ґратами. За злочин має бути справедливе покарання. Злочини проти людяності, геноцид, воєнні злочини, злочини агресії ніколи не мають залишатися без кари, і ми повинні почати від самої верхівки. Міжнародна спільнота підтримує створення спеціального трибуналу – про це ми також згадали у нашій розмові, – для того, щоб правосуддя взяло гору», – наголосив Каріс.
Раніше
Володимир Зеленський в п'ятницю зустрівся у Києві з президентом Естонії Аларом Карісом, куди той приїхав з неанонсованим візитом.