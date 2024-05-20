"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  34333 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101864 просмотра

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173736 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167422 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189599 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120896 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353287 просмотра

"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

В Воздушных Силах сообщили, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые задачи на предоставленном Чешской Республикой тренажере самолета F-16, что позволяет им испытывать реалистичные ощущения, перегрузки, различные карты, режимы, сценарии и применение оружия, готовя их к будущей интеграции истребителей F-16 в состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  2501 просмотра
"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

Из-за принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины возникла нехватка водителей, что привело к коллапсу в работе общественного транспорта.

Общество •   •  2715 просмотра
Из-за мобилизации на оккупированной Донетчине не хватает водителей общественного транспорта - Центр нацсопротивления

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе, известны места новых массовых захоронений в Мариуполе, на Старокрымском кладбище, и в селах Мангуш и Виноградное.

Война •   •  2296 просмотра
россияне эксгумировали и перезахоронили 80-90% тел в Мариуполе - советник мэра

Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с греческими дипломатами, чтобы обсудить помощь внутренне перемещенным лицам, сотрудничество полиции, восстановление энергетической инфраструктуры, а также готовность Греции принять на летнее оздоровление украинских детей, в том числе детей погибших военных и пожарных.

Война •   •  3141 просмотра
Помощь ВПЛ, восстановление энергетической инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Греции

Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Оккупационной судье сообщено о подозрении за незаконную депортацию гражданина Украины из Крыма, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Война •   •  3386 просмотра
Незаконное выдворение украинцев из Крыма: сообщено о подозрении оккупационной судье

Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Индия будет участвовать во всех важных глобальных саммитах с целью продвижения повестки дня глобального мира, безопасности и развития, выражая обеспокоенность Глобального Юга и продвигая видение развития, ориентированного на человека, а также процветающего и мирного мира.

политика •   •  3439 просмотра
Индия присоединится к Глобальному саммиту мира, премьер Моди подтвердил участие в саммитах глобальной повестки дня

Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

россияне накапливают и перебрасывают силы в направлении Сум, пытаясь оттянуть силы украинской армии из других районов.

Война •   •  3875 просмотра
Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ

Около 30 новых позиций, таких как специи и лаваши, были добавлены в каталог продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, в то время как некоторые редко заказываемые продукты были изъяты.

Общество •   •  4454 просмотра
Специи и лаваш: в ГОТ рассказали, какие позиции добавились в каталог продуктов питания для ВСУ

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в авиакатастрофе на северо-западе Ирана, в результате чего вице-президент Мохаммад Мохбер принял власть в качестве исполняющего обязанности главы Ирана до новых выборов в течение 50 дней.

публикации •   •  34333 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

22-е заседание возглавляемой США коалиции в поддержку обороны Украины от российского вторжения открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  8155 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы