"Есть настоящее ощущение реального полета": в Воздушных силах рассказали об отработке боевых миссий на авиатренажере F-16

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские пилоты уже работают на предоставленном Чешской Республикой авиатренежере F-16, пишет УНН.

Детали

"Очередная ракетная атака. В небе - F-16. Под крыльями - американские ракеты AIM-120 AMRAAM. Летит навстречу угрозе, захватывает цели, выпускает ракеты... Цели уничтожены! Довольный результатом, пилот возвращается на оперативный аэродром... Пока это действо происходит на авиатренежере F-16, но есть настоящее ощущение реального полета на истребителе..." - сообщили в Воздушных силах.

Как указали в ВС ВСУ, в одной из бригад тактической авиации наши летчики уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, предоставленном Чехией.

Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий рассказал, что собирать тренажер F-16 - одно удовольствие, справились быстро и сразу приступили к первым тестовым запускам.

"Откровенно говоря, я первый в Украине сел в кабину нового тренажера. До этого времени испытал на себе немало советских версий. Также "летал" на многих авиасимуляторах F-16, которые давно в распоряжении наших авиационных бригад. В первые же секунды "полета" на полноценном тренажере понял - это просто небо и земля. Реалистичность ощущений, перегрузки, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях... Это действительно совсем другой уровень технологий. Мы уже видим, что Вооруженные силы используют тренажеры с использованием виртуальной реальности на примере ПЗРК и т.д.... Авиация не отстает в поиске современных технологических и эффективных решений", - отметил он.

В Воздушных силах указывают, что "F-16 скоро поступят на вооружение наших бригад, поэтому другого выхода, как переход на новые тренажеры, просто нет".

"Конечно, "один тренажер - в поле не воин", и это только начало. В ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации", - сообщили в ВС ВСУ.

Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы