"Є справжнє відчуття реального польоту": у Повітряних силах розповіли про відпрацювання бойових місій на авіатренажері F-16

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські пілоти вже працюють на наданому Чеською Республікою авіатренежері F-16, пише УНН.

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"Чергова ракетна атака. У небі – F-16. Під крилами – американські ракети AIM-120 AMRAAM. Летить назустріч загрозі, захоплює цілі, випускає ракети… Цілі знищено! Задоволений результатом, пілот повертається на оперативний аеродром… Поки що це дійство відбувається на авіатренежері F-16, але є справжнє відчуття реального польоту на винищувачі…" - повідомили у Повітряних силах.

Як вказали у ПС ЗСУ, в одній із бригад тактичної авіації наші льотчики уже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, наданому Чехією.

Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро розповів, що складати тренажер F-16 – одне задоволення, упорались швидко і одразу приступили до перших тестових запусків.

"Відверто кажучи, я перший в Україні сів в кабіну нового тренажера. До цього часу випробував на собі чимало радянських версій. Також "літав" на багатьох авіасимуляторах F-16, які давно в розпорядженні наших авіаційних бригад. У перші ж секунди "польоту" на повноцінному тренажері зрозумів – це просто небо і земля. Реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях… Це дійсно зовсім інший рівень технологій. Ми вже бачимо, що Збройні сили використовують тренажери з використанням віртуальної реальності на прикладі ПЗРК і т.д... Авіація не відстає в пошуку сучасних технологічних і ефективних рішень", - зазначив він.

У Повітряних силах вказують, що "F-16 скоро надійдуть на озброєння наших бригад, тому іншого виходу, як перехід на нові тренажери, просто немає".

"Звісно, "один тренажер – в полі не воїн", і це лише початок. Найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації", - повідомили у ПС ЗСУ.

Чехія передала Україні перший тренажер F-16 - Повітряні сили