ESPN включил поединок Ломаченко в перечень самых ожидаемых боев 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Спортивный канал ESPN включил поединок "Василий Ломаченко - Теофимо Лопес" в топ-20 самых ожидаемых боев 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт канала, информирует УНН.
"Поединок Ломаченко с Лопесом - битва между одним из самых выдающихся боксеров своего поколения и одним из самых сильных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако семейство Лопес считает, что сейчас подходящее время для этого", - сказано в сообщении.
В топ-20 также вошли поединки "Теренс Кроуфорд - Мэнни Пакьяо", а также поединок Энтони Джошуа с победителем реванша "Фьюри - Уайлдер".
Бой Ломаченко и Лопеса пока не объявлен, но уже запланирован на апрель 2020 года.
Как сообщалось ранее в УНН, Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия.