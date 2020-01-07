ESPN включил поединок Ломаченко в перечень самых ожидаемых боев 2020 года

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110108 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112712 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111216 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123176 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103689 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107148 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107444 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131755 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130558 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192668 просмотра

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ESPN включил поединок Ломаченко в перечень самых ожидаемых боев 2020 года

ESPN включил поединок Ломаченко в перечень самых ожидаемых боев 2020 года

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Спортивный канал ESPN включил поединок "Василий Ломаченко - Теофимо Лопес" в топ-20 самых ожидаемых боев 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт канала, информирует УНН.

"Поединок Ломаченко с Лопесом - битва между одним из самых выдающихся боксеров своего поколения и одним из самых сильных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако семейство Лопес считает, что сейчас подходящее время для этого", - сказано в сообщении.

В топ-20 также вошли поединки "Теренс Кроуфорд - Мэнни Пакьяо", а также поединок Энтони Джошуа с победителем реванша "Фьюри - Уайлдер".

Бой Ломаченко и Лопеса пока не объявлен, но уже запланирован на апрель 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия.

Украинские Национальные Новости

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