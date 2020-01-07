Ломаченко та Кличко опинилися в десятці кращих боксерів десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Провідні українські спортсмени Василь Ломаченко та Володимир Кличко увійшли до рейтингу найкращих десяти боксерів проміжку з 2010 по 2019 роки за рейтингом видання Miami Herald, передає УНН з посиланням на само видання.
“2010-і подарували світові чимало бійців гідних Залу боксерської слави. Так, Володимир Кличко програв останні поєдинки Тайсону Ф’юрі і Ентоні Джошуа. Але в перебігу десятиліття українець провів 11 успішних захистів, більшість з яких були обов’язковими. Царювання Кличко в суперважкій вазі поступається за тривалістю тільки ері Джо Луїса”, — так видання охарактеризувало заслуги Володимира Кличка.
Стосовно Ломаченка, видання відзначило любительські заслуги українця, його дві золоті медалі Олімпійських ігор, а також володіння трьома поясами чемпіона світу.
Варто відзначити, що у рейтинг генерації “Miami Herald” також потрапили: Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майкі Гарсія, Геннадій Головкін, Флойд Мейвезер, Менні Пак’яо, Андре Уорд і Деонтей Уайлдер.