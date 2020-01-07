ESPN включив поєдинок Ломаченка у перелік найбільш очікуваних боїв 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Спортивний канал ESPN включив поєдинок "Василь Ломаченко - Теофімо Лопес" в топ-20 найбільш очікуваних боїв 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт каналу, інформує УНН.
"Поєдинок Ломаченко з Лопесом - битва між одним з найбільш видатних боксерів свого покоління і одним з найбільш сильних молодих бійців. Багато хто вважає, що Лопесу занадто рано виходити на цей бій. Однак сімейство Лопесів вважає, що зараз відповідний час для цього", - сказано у повідомленні.
У топ-20 також увійшли поєдинки "Теренс Кроуфорд - Менні Пак'яо", а також поєдинок Ентоні Джошуа з переможцем реваншу "Ф'юрі - Вайлдер".
Бій Ломаченка і Лопеса поки не оголошений, але вже запланований на квітень 2020 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, Ломаченко та Кличко опинилися в десятці кращих боксерів десятиліття.