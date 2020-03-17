Эсперты ВОЗ оценили лечение инфицированных коронавирусом на Буковине по скайпу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, работники медицинской отрасли Черновицкой области действуют правильно, четко и скоординировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Так, сообщается, что на днях работники Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА провели скайп-совещание с экспертами Всемирной организации здравоохранения.
"Специалисты ВОЗ проанализировали случаи заболевания COVID-19 в Черновицкой области, алгоритм и тактику действий соответствующих служб. Приятно отметить, что по оценке экспертов, работники медицинской отрасли Черновицкой области действуют правильно, четко и скоординировано, принимают правильные эпидемиологические и клинические решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миссия ВОЗ была вынуждена вернуться в свои страны в связи с закрытием границ, поэтому не смогла непосредственно посетить Черновцы.
Напомним, в четырех инфицированных коронавирусом лиц в Черновицкой области - температура тела в пределах нормы.
Как сообщалось в УНН, в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - в Киеве выявлено два случая инфицирования.