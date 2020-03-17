На Буковині повідомили про стан чотирьох інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У чотирьох інфікованих коронавірусом осіб в Чернівецькій області температура тіла у межах норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 7 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. У Києві виявлено два випадки інфікування.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні.