На Буковине сообщили о состоянии четырех инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. У четырех инфицированных коронавирусом лиц в Черновицкой области температура тела в пределах нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В Киеве выявлено два случая инфицирования.
Напомним, Рада приняла законопроект о предотвращении коронавируса в Украине.