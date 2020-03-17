Есперти ВООЗ оцінили лікування інфікованих коронавірусом на Буковині по скайпу

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КИЇВ. 17 березня. УНН. За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, працівники медичної галузі Чернівецької області діють вірно, чітко і скоординовано. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Так, повідомляється, що днями працівники Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА провели скайп-нараду з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Фахівці ВООЗ проаналізували випадки захворювання на COVID-19 у Чернівецькій області, алгоритм і тактику дій відповідних служб. Приємно відзначити, що за оцінкою експертів, працівники медичної галузі Чернівецької області діють вірно, чітко і скоординовано, ухвалюють правильні епідеміологічні та клінічні рішення",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія ВООЗ була змушена повернутися до своїх країн у зв’язку із закриттям кордонів, тому не змогла безпосередньо відвідати Чернівці.

Нагадаємо, у чотирьох інфікованих коронавірусом осіб в Чернівецькій області - температура тіла у межах норми.

Як повідомлялося в УНН, в Україні зафіксовано 7 випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - у Києві виявлено два випадки інфікування.

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