Эск-глава МЧС рассказал, почему может повториться прорыв теплосетей

"Как это банально не звучит, но ситуация, которая имела место в Харькове, когда из-за прорыва трубы много жилых домов остались без отопления, может повториться в любой точке Украины, в любом городе. Причина проста - основные резервы теплосетей не заменяются и в таком режиме работают много лет. Поэтому каждый раз зимой может возникать такая ситуация.

Это было в Крыму, Алчевске, Харькове и других городах страны. Эта история будет повторяться пока на замену тепловых сетей не будут выделяться средства для того, чтобы в плановом режиме заменять старые трубы", - подчеркнул Балога.

Напомним, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух района города. По данным ГСЧС, без теплоснабжения тогда остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных учреждений, из них четыре стационары.