Еск-очільник МНС розповів, чому може повторитись прорив тепломереж
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Ситуація з проривом тепломереж в Харкові може повторитись у будь-якому регіоні України. Про це в кулуарах парламенту кореспонденту УНН розповів народний депутат України, екс-голова Міністерства надзвичайних ситуацій України Віктор Балога.
“Як це банально не звучить, але ситуація, яка мала місце в Харкові, коли через прорив труби багато житлових будинків залишились без опалення, може повторитись в будь-якій точці України, в будь-якому місті. Причина проста — основні резерви тепломереж не замінюються і в такому режимі працюють багато років. Тому кожен раз зимою може виникати така ситуація.
Це було у Криму, Алчевську, Харкові і інших містах країни. Ця історія буде повторюватись поки на заміну теплових мереж не будуть виділятися кошти для того, щоб у плановому режимі замінювати старі труби”, — підкреслив Балога.
Нагадаємо, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через чотири пориви без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури у двох района міста. За даними ДСНС, без теплопостачання тоді залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів, з них чотири стаціонари.