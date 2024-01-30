"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела
Киев • УНН
Программа "єРобота" предоставила 3 миллиарда гривен микрогрантов 13 500 предпринимателям для начала и развития бизнеса, что позволило создать до 25 000 новых рабочих мест.
В рамках программы "єРобота" 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Всего в государственном бюджете мы заложили более 40 млрд гривен на программы помощи бизнесу и стимулирования экономики. С начала полномасштабной войны мы существенно модернизировали программу "5-7-9" и переориентировали ее на средний и малый бизнес. По этой программе уже выдали предпринимателям более 45 тысяч доступных кредитов на сумму 182,6 млрд грн
Также он отметил, что используется инструмент государственных гарантий на портфельной основе. В прошлом году благодаря этому было выдано 13,6 тысячи кредитов на почти 45 млрд гривен.
еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса16 январь 2024, 16:24 • 31155 просмотров
Еще одно направление - грантовая поддержка в рамках программы "єРобота". Здесь государство инвестировало более 6,5 млрд гривен в развитие бизнеса. Почти половина из этих средств приходится на компонент микрогрантов. Сейчас 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс. рабочих мест
По его словам, также в рамках программы "єРобота" акцентируется внимание на переработке.
"Около 3,3 млрд грн грантовых средств направили перерабатывающим предприятиям. Так увеличиваем долю добавленной стоимости в украинской продукции и меняем структуру экспорта. В 2024 году эта поддержка сохраняется и совершенствуется", - сказал Шмыгаль.
"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела
Программа "єРобота" предоставила 3 миллиарда гривен микрогрантов 13 500 предпринимателям для начала и развития бизнеса, что позволило создать до 25 000 новых рабочих мест.
Правительство утвердило бюджет Фонда страхования на случай безработицы
Украинское правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен
Ударили по жилым домам и "Пункту несокрушимости": российская авиация атаковала Херсонщину
Российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".
На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киевской области на прошлой неделе выросла на 39% по сравнению с предыдущей неделей, при этом 44% новых случаев заболевания приходится на детей. О
Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог.
россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун
Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов.
Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата
Европейский парламент расследует обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с Россией. Это дело обсудят на конференции председателей Европарламента 31 января.
россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления
россия усиливает контрразведку в оккупированном Крыму и Херсоне для защиты мостов и ракетных складов от украинских партизан.
Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль
Украина завершает два зимних месяца со стабильной энергетической ситуацией, несмотря на продолжающиеся российские атаки.