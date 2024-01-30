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"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела

"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 13:27  •  16916 просмотра

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Программа "єРобота" предоставила 3 миллиарда гривен микрогрантов 13 500 предпринимателям для начала и развития бизнеса, что позволило создать до 25 000 новых рабочих мест.

В рамках программы "єРобота" 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Всего в государственном бюджете мы заложили более 40 млрд гривен на программы помощи бизнесу и стимулирования экономики. С начала полномасштабной войны мы существенно модернизировали программу "5-7-9" и переориентировали ее на средний и малый бизнес. По этой программе уже выдали предпринимателям более 45 тысяч доступных кредитов на сумму 182,6 млрд грн

- сообщил Шмыгаль.

Также он отметил, что используется инструмент государственных гарантий на портфельной основе. В прошлом году благодаря этому было выдано 13,6 тысячи кредитов на почти 45 млрд гривен.

еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса16 январь 2024, 16:24 • 31155 просмотров

Еще одно направление - грантовая поддержка в рамках программы "єРобота". Здесь государство инвестировало более 6,5 млрд гривен в развитие бизнеса. Почти половина из этих средств приходится на компонент микрогрантов. Сейчас 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие и развитие собственного дела. Благодаря этому создано до 25 тыс. рабочих мест

- рассказал Шмыгаль.

По его словам, также в рамках программы "єРобота" акцентируется внимание на переработке.

"Около 3,3 млрд грн грантовых средств направили перерабатывающим предприятиям. Так увеличиваем долю добавленной стоимости в украинской продукции и меняем структуру экспорта. В 2024 году эта поддержка сохраняется и совершенствуется", - сказал Шмыгаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
"єРобота": 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування власної справи
"eRobota": 13.5 thousand entrepreneurs received UAH 3 billion to start their own business
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"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела

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