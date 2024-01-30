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"єРобота": 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування власної справи

"єРобота": 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування власної справи

Київ • УНН

 • 34272 перегляди

Програма "єРобота" надала 3 мільярди гривень мікрогрантів 13 500 підприємцям для започаткування та розвитку бізнесу, що дозволило створити до 25 000 нових робочих місць.

У межах програми "єРобота" 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Загалом у державному бюджеті ми заклали понад 40 млрд гривень на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки. Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму "5-7-9" та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тисяч доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн

- повідомив Шмигаль.

Також він зазначив, що використовується інструмент державних гарантій на портфельній основі. Минулого року завдяки цьому було видано 13,6 тисячі кредитів на майже 45 млрд гривень.

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Ще один напрямок – грантова підтримка в межах програми "єРобота". Тут держава інвестувала понад 6,5 млрд гривень в розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів. Наразі 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць

- розповів Шмигаль.

За його словами, також у межах програми "єРобота" акцентується увагу на переробці.

"Близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. Так збільшуємо частку доданої вартості в українській продукції та змінюємо структуру експорту. У 2024 році ця підтримка зберігається та вдосконалюється", - сказав Шмигаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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