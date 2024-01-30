"єРобота": 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування власної справи
Київ • УНН
Програма "єРобота" надала 3 мільярди гривень мікрогрантів 13 500 підприємцям для започаткування та розвитку бізнесу, що дозволило створити до 25 000 нових робочих місць.
У межах програми "єРобота" 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Загалом у державному бюджеті ми заклали понад 40 млрд гривень на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки. Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму "5-7-9" та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тисяч доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн
Також він зазначив, що використовується інструмент державних гарантій на портфельній основі. Минулого року завдяки цьому було видано 13,6 тисячі кредитів на майже 45 млрд гривень.
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Ще один напрямок – грантова підтримка в межах програми "єРобота". Тут держава інвестувала понад 6,5 млрд гривень в розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів. Наразі 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць
За його словами, також у межах програми "єРобота" акцентується увагу на переробці.
"Близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. Так збільшуємо частку доданої вартості в українській продукції та змінюємо структуру експорту. У 2024 році ця підтримка зберігається та вдосконалюється", - сказав Шмигаль.