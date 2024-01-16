єРобота: жителі Одещини отримали 85 млн грн на створення і розвиток власного бізнесу
Київ • УНН
Серед отримувачів коштів, зокрема, внутрішньо-переміщені особи та учасники бойових дій, уточнює Кіпер.
У рамках програми єРобота близько 350 заявників з Одеської області отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу отримали на суму 85 млн грн. Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Серед отримувачів коштів, зокрема, внутрішньо-переміщені особи та учасники бойових дій, уточнює Кіпер. Очільник ОВА додав, що завдяки проекту та активності наших громадян в регіоні, за цей час створено 240+ нових робочих місць та ще планується створити ~800.
Урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм:
- мікрогранти для створення власного бізнесу;
- гранти для розвитку переробного підприємства;
- державне фінансування закладки саду;
- кошти для розвитку тепличного господарства;
- грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ;
- кошти на навчання ІТ-спеціальностям.
"Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал Дія", - нагадав Кіпер.