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єРобота: жителі Одещини отримали 85 млн грн на створення і розвиток власного бізнесу

Київ • УНН

 • 32331 перегляди

Серед отримувачів коштів, зокрема, внутрішньо-переміщені особи та учасники бойових дій, уточнює Кіпер.

У рамках програми єРобота близько 350 заявників з Одеської області отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу отримали на суму 85 млн грн. Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Серед отримувачів коштів, зокрема, внутрішньо-переміщені особи та учасники бойових дій, уточнює Кіпер. Очільник ОВА додав, що завдяки проекту та активності наших громадян в регіоні, за цей час створено 240+ нових робочих місць та ще планується створити ~800.

Урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм:

- мікрогранти для створення власного бізнесу;

- гранти для розвитку переробного підприємства;

- державне фінансування закладки саду;

- кошти для розвитку тепличного господарства;

- грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ;

- кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

"Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал Дія", - нагадав Кіпер.  

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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