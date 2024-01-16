еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса

В рамках программы еРобота около 350 заявителей из Одесской области получили микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса получили на сумму 85 млн грн. Об этом информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Среди получателей средств, в частности, внутренне перемещенные лица и участники боевых действий, уточняет Кипер. Глава ОВА добавил, что благодаря проекту и активности наших граждан в регионе, за это время создано 240+ новых рабочих мест и еще планируется создать ~800.

Правительственный проект еРобота включает 6 грантовых программ:

- микрогранты для создания собственного бизнеса;

- гранты для развития перерабатывающего предприятия;

- государственное финансирование закладки сада;

- средства для развития тепличного хозяйства;

- грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ІТ;

- средства на обучение ІТ-специальностям.

"Получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в бизнесе. Подача заявки на грант осуществляется через Портал Дія", - напомнил Кипер.

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