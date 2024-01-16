еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса
Среди получателей средств, в частности, внутренне-перемещенные лица и участники боевых действий, уточняет Кипер.
Работал на российские спецслужбы: в Эстонии задержали профессора университета
Вячеслав Морозов, гражданин рф, профессор Тартуского университета, был арестован эстонской полицией по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии.
Спикер Палаты представителей США продолжает договариваться о сделке, которая разблокирует финансовую помощь Украине
Спикер Палаты представителей ведет переговоры о возможной сделке по ужесточению иммиграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Оказавшись между республиканцами, которые выступают за более жесткие законы, и необходимостью заключать соглашения с демократами, Джонсон склоняется к более ограничительному законопроекту.
На Харьковщине из-за лобового столкновения один человек погиб, двое травмированных: полиция выясняет детали ДТП
Лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion в Песочине Харьковской области привело к гибели одного человека и ранению двух человек, в том числе 3-летнего ребенка. Украинская полиция проводит расследование.
Решение об участии Украины в Олимпийских играх до сих пор не принято окончательно - Бидный
Как отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, Украина все еще решает, участвовать ли в Олимпийских играх в соответствии со своими национальными интересами.
На Киевщине полиция расследует обстоятельства жесткой драки между двумя 14-летними девушками
В Киеве возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя 14-летними девушками, о которой сообщалось в социальных сетях. Полиция установит степень тяжести телесных повреждений после того, как пострадавший ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Вслед за "Краковцом": польские перевозчики разблокировали границу на "Раве-Русской"
Польские перевозчики завершили блокирование двух пунктов пропуска на украинской границе. В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.
Рада поддержала за основу установление уголовной ответственности за несанкционированное копирование информации из публичных реестров
Верховная Рада Украины проголосовала за основу законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, продажу или распространение информации из государственных электронных реестров.
Зеленский заявил, что началась работа над организацией Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.
Новым владельцем торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха
Как сообщают в ООО "ВОДА ЮА", которое является единственным официальным поставщиком воды VODA UA, смена собственника не повлияет на текущую деятельность или обязательства компании.