Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
Киев • УНН
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
В целом в Украине на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 млн 495 тыс. юрлиц. В столице, на юге и востоке - самая большая бизнес-активность в стране, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Детали
На первом месте - Киев.
По состоянию на 1 января этого года в столице зарегистрировано 376,1 тыс. юрлиц.
На втором месте - Днепропетровская область, с показателем в 111 тыс. юрлиц.
Замыкает тройку лидеров Одесская область, где по состоянию на 1 января этого года зарегистрировано 93 тыс. юрлиц.
В среднем по Украине руководителями юридических лиц в основном являются мужчины (~70% от общего количества), и только треть - женщины.
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В Одесской области растет бизнес-активность. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, регион демонстрирует положительную динамику по увеличению количества субъектов хозяйственной деятельности - за год показатель вырос вдвое.
Глава ОВА также отметил, что Одесскую область для работы выбирает крупный бизнес, который релоцируется из других регионов.
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
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