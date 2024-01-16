Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность

В целом в Украине на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 млн 495 тыс. юрлиц. В столице, на юге и востоке - самая большая бизнес-активность в стране, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

На первом месте - Киев.

По состоянию на 1 января этого года в столице зарегистрировано 376,1 тыс. юрлиц.

На втором месте - Днепропетровская область, с показателем в 111 тыс. юрлиц.

Замыкает тройку лидеров Одесская область, где по состоянию на 1 января этого года зарегистрировано 93 тыс. юрлиц.

В среднем по Украине руководителями юридических лиц в основном являются мужчины (~70% от общего количества), и только треть - женщины.

К теме

В Одесской области растет бизнес-активность. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, регион демонстрирует положительную динамику по увеличению количества субъектов хозяйственной деятельности - за год показатель вырос вдвое.

Глава ОВА также отметил, что Одесскую область для работы выбирает крупный бизнес, который релоцируется из других регионов.