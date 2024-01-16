Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність

Загалом в Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. У столиці, на півдні та сході - найбільша бізнес-активність в країні, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Так, на першому місці - Київ.

Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб.

На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб.

Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.

В середньому по Україні керівниками юридичних осіб здебільшого є чоловіки (~70% від загальної кількості), і лише третина - жінки.

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На Одещині зростає бізнес-активність. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, регіон демонструє позитивну динаміку зі збільшення кількості суб'єктів господарської діяльності - за рік показник виріс удвічі.

Очільник ОВА також відзначив, що Одещину для роботи обирає великий бізнес, що релокується з інших регіонів.