Бізнес-бум: де в Україні найбільша економічна активність
Київ • УНН
Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 1,495 мільйона юридичних осіб, з найвищою діловою активністю в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.
Загалом в Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. У столиці, на півдні та сході - найбільша бізнес-активність в країні, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
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Так, на першому місці - Київ.
Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб.
На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб.
Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.
В середньому по Україні керівниками юридичних осіб здебільшого є чоловіки (~70% від загальної кількості), і лише третина - жінки.
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На Одещині зростає бізнес-активність. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, регіон демонструє позитивну динаміку зі збільшення кількості суб'єктів господарської діяльності - за рік показник виріс удвічі.
Очільник ОВА також відзначив, що Одещину для роботи обирає великий бізнес, що релокується з інших регіонів.