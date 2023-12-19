Эрдоган заявил, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы

Во вторник, 19 декабря, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз будет тормозить вступление Украины и Молдовы, добавив, что Анкара уже давно заслужила право присоединиться к блоку, но ее заставляют ждать по политическим соображениям. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг "победой" Украины и европейского континента.

Выступая перед журналистами во время возвращения из Венгрии, Эрдоган сказал, что Турция, которая является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, давно заслужила право присоединиться к блоку, процесс остановился из-за того, что он назвал политическими препятствиями.

Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. Процесс начнется с них, они также будут остановлены. Ни одна из этих стран не является Турцией. Это неправильно, чтобы Турция, которая более готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждала у дверей из-за политических препятствий, - заявил Эрдоган.

Дополнение

Заявка Турции на вступление в ЕС была заморожена в течение многих лет из-за беспокойства ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции и разногласий относительно региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье и относительно этнически разделенного острова Кипр.

Хотя до членства в НАТО, вероятно, еще много лет, решение, принятое на саммите в Брюсселе, приближает Украину к ее долгосрочной стратегической цели - закрепиться на Западе и освободиться от влияния москвы.

Эрдоган заявил, что "стратегический и экономический" потенциал Турции уже давно заслужил право на вступление в блок и добавил, что прогресс в этом процессе можно будет увидеть во время председательства в ЕС Венгрии, с которой Турция имеет хорошие связи."

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