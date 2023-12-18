Вступление в ЕС: Украине надо принять еще 3000 актов для совместимости с европейским законодательством
Киев • УНН
Украина работает над приближением к членству в ЕС, адаптируя свое законодательство: 23 000 украинских актов уже совместимы, 1500 - имплементированы, а еще около 3000 - должны быть приняты. Народный депутат Арсений Пушкаренко отмечает, что в марте 2024 года должен быть представлен отчет о прогрессе, который будет предшествовать переговорам о вступлении.
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начинают большую работу, целью которой является приобретение членства в ЕС. Среди основных задач - анализ и имплементация в отечественное законодательство тех актов, которые имеют совместимость с европейским законодательством. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко, передает УНН.
По словам политика, в условиях отсутствия войны, для Литвы и Латвии, переговоры о вступления в ЕС продолжались 4 года; в Эстонии и Польше это процесс длился 6 лет.
Поэтому надо четко понимать, что в случае Украины переговоры о вступлении в Евросоюз - это начало большой работы, чтобы мы получили членство в ЕС
Что касается законов, по словам нардепа, было проанализировано около 28000 актов украинского законодательства, из них 23000 совместимы с европейским законодательством - более 1500 актов уже имплементировано, а еще около 3000 нужно принять.
Также Пушкаренко напомнил, что следующий отчет о выполнении Украиной договоренностей и обязательств перед Евросоюзом будет в марте 2024 года.
К этому времени мы должны выполнить 4 обязательные рекомендации, а Европейская комиссия подготовит рамку. Если этот отчет о выполнении будет одобрен, то Еврокомиссия утвердит рамку переговоров, и мы их начнем. После трансформации многих вещей в нашем государстве, внедрения реформ (и судебной, и антикоррупционной, и децентрализации и т.д.) мы будем отвечать Копенгагенским критериям и будем приняты в ЕС
Напомним,
Европейские лидеры поздравили Президента Украины Зеленского с началом переговоров о вступлении в ЕС.
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Вступление в ЕС: Украине надо принять еще 3000 актов для совместимости с европейским законодательством
Украина работает над приближением к членству в ЕС, адаптируя свое законодательство: 23 000 украинских актов уже совместимы, 1500 - имплементированы, а еще около 3000 - должны быть приняты. Народный депутат Арсений Пушкаренко отмечает, что в марте 2024 года должен быть представлен отчет о прогрессе, который будет предшествовать переговорам о вступлении.
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