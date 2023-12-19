Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ
Эрдоган планирует обсудить с путиным возрождение Черноморской зерновой инициативы.
Замглавы Нацполиции Тишлек подал заявление на увольнение, рапорт уже приняли
Дмитрий Тишлек уволился с должности заместителя главы Нацполиции.
Мать и двое детей погибли во время пожара на Черниговщине
Мать и двое ее малолетних детей погибли во время пожара в доме в Гмирянке Черниговской области.
От Днепра с 20 декабря запускают Dnipro City Express
Начиная с 20 декабря, Dnipro City Express предложит современное железнодорожное сообщение по маршруту Днепр-Каменское, с возможностью безбарьерного проезда и портами зарядки, со временем в пути около 40 минут и стоимостью проезда от 12 до 18 гривен.
В Украине запустили еще две мощные газовые скважины
"Укргаздобыча" запустила две скважины общей производительностью более 200 тыс. кубометров газа в сутки, восстановив работу скважины 1975 года с помощью бурения бокового ствола и гидроразрыва пласта.
Российский военный обратился в Гаагу, чтобы свидетельствовать о преступлениях российской армии
игорь саликов, бывший российский военнослужащий и соучредитель ЧВК "Редут", подал заявление о даче показаний в Гааге относительно военных преступлений российской армии и деятельности ЧВК.
Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях
В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.
"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета
Киевстар восстановил 99% своих базовых станций и все основные услуги после хакерской атаки и планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета.
В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии
Министерство здравоохранения Украины заявляет, что решения медико-социальных экспертных комиссий могут быть обжалованы в течение месяца либо путем повторного осмотра, либо в суде. В случае отказа можно подать апелляцию в Центральную медико-социальную экспертную комиссию или обратиться в суд не позднее шести месяцев с момента получения решения.
В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА
Ремонтные работы по укреплению опор моста Метро в Киеве начнутся в следующем году и не приведут к перебоям в работе метрополитена, уверяет Руслан Кандибор из Киевской городской государственной администрации.