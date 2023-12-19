Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал разговор с российским диктатором владимиром путиным в ближайшее время относительно возобновления "зерновой сделки, сообщает турецкое издание Anadolu, пишет УНН.

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По данным издания, президент Турции Эрдоган заявил, что вскоре поговорит с российским коллегой путиным о возрождении Черноморской зерновой инициативы.

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4 сентября Эрдоган встретился с путиным в Сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

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