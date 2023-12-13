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Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу в начале 2024 года - Минэкономики

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:09  •  7222 просмотра

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Украина и Турция вскоре ратифицируют соглашение о свободной торговле, оно вступит в силу в начале 2024 года.

Украина и Турция готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Правительства обеих стран готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении.

Как указано, после ратификации соглашения откроются широкие возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между странами. Соглашение вступит в силу в начале 2024 года, указали в Минэкономики.

"Соглашение о свободной торговле также упростит вопросы логистики, будет способствовать развитию украинского бизнеса в условиях военного времени, а также откроет новые перспективы в Украине для наших партнеров из Турции. Кроме того, мы создадим рабочую группу по зерну для обсуждения глобальной и двусторонней торговли на рынке зерна", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией 3 февраля 2022 года. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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