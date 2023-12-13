Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу в начале 2024 года - Минэкономики

Украина и Турция готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Правительства обеих стран готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении.

Как указано, после ратификации соглашения откроются широкие возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между странами. Соглашение вступит в силу в начале 2024 года, указали в Минэкономики.

"Соглашение о свободной торговле также упростит вопросы логистики, будет способствовать развитию украинского бизнеса в условиях военного времени, а также откроет новые перспективы в Украине для наших партнеров из Турции. Кроме того, мы создадим рабочую группу по зерну для обсуждения глобальной и двусторонней торговли на рынке зерна", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией 3 февраля 2022 года.