Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу в начале 2024 года - Минэкономики
Киев • УНН
Украина и Турция вскоре ратифицируют соглашение о свободной торговле, оно вступит в силу в начале 2024 года.
Украина и Турция готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
"Правительства обеих стран готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой", - говорится в сообщении.
Как указано, после ратификации соглашения откроются широкие возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между странами. Соглашение вступит в силу в начале 2024 года, указали в Минэкономики.
"Соглашение о свободной торговле также упростит вопросы логистики, будет способствовать развитию украинского бизнеса в условиях военного времени, а также откроет новые перспективы в Украине для наших партнеров из Турции. Кроме того, мы создадим рабочую группу по зерну для обсуждения глобальной и двусторонней торговли на рынке зерна", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним
Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией 3 февраля 2022 года.
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Украина и Турция вскоре ратифицируют соглашение о свободной торговле, оно вступит в силу в начале 2024 года.
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