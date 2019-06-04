Эрдоган опроверг отказ от С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает УНН со ссылкой на Haberturk.
"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться (от покупки С-400 - ред.)", - сообщил Эрдоган.
Он напомнил, что Турция хотела бы приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, однако выгодного предложения так и не поступило.
"Мы обращались к США с предложением создать (рабочую) группу (для разрешения разногласий по поставкам), а также предлагали им продать нам Patriot. Но мы также сообщили, что условия контракта должны быть такими же хорошими, как и те, что предоставила Россия. Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило", - добавил президент.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.
Как сообщал УНН, турецкие военные начали обучение эксплуатации С-400 в России.