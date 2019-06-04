Ердоган спростував відмову від С-400

"У нас є угода, яка в даний момент реалізується, ми рішуче налаштовані. Ми не збираємося відмовлятися (від покупки С-400 - ред.)", - повідомив Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина хотіла б придбати американські зенітні ракетні комплекси Patriot, проте вигідної пропозиції так і не надійшло.

"Ми зверталися до США з пропозицією створити (робочу) групу (для вирішення розбіжностей щодо постачання), а також пропонували їм продати нам Patriot. Але ми також повідомили, що умови контракту повинні бути такими ж хорошими, як і ті, що надала Росія. Якщо так і буде, то ми зробимо крок у напрямку до Patriot. Однак з боку США вигідної пропозиції так і не надійшло", - додав президент.

США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною С-400. Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що в разі придбання цих систем озброєнь США можуть відмовити Туреччині в поставках винищувачів F-35.

Як повідомляв УНН, турецькі військові почали навчання експлуатації С-400 в Росії.