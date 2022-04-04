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Эрдоган провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили ситуацию в Украине

Киев • УНН

 • 138253 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили ситуацию в Украине

Детали

Сообщается, что лидеры стран обсудили Украину. Президент Турции заявил, что Анкара со всей решимостью продолжает осуществлять усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Лидеры также обменялись мнениями относительно состояния двусторонних турецко-германских отношений.

Президент Эрдоган указал на важность укрепления связей между Турцией и Германией и поддержания тесного сотрудничества Анкары и Берлина на всех уровнях.

Добавим

1 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил телефонный разговор с российским визави владимиром путиным.

Накануне Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.

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