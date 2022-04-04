Ердоган провів телефонну розмову із Шольцем: обговорили ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
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Повідомляється, що лідери країн обговорили Україну. Президент Туреччини заявив, що Анкара з усією рішучістю продовжує здійснювати зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.
Лідери також обмінялися думками щодо стану двосторонніх турецько-німецьких відносин.
Президент Ердоган вказав на важливість зміцнення зв'язків між Туреччиною і Німеччиною і підтримки тісної співпраці Анкари і Берліна на всіх рівнях.
Додамо
1 квітня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводив телефонну розмову з російським візаві володимиром путіним.
Напередодні Ердоган заявив, що планує нові переговори з Зеленським і путіним. Мета - організація зустрічі президентів.