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Эрдоган проводит телефонный разговор с путиным

Киев • УНН

 • 108606 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонный разговор с российским визави владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган проводит телефонный разговор с путиным

Цитата

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент россии владимир путин проводят телефонный разговор", - пишет издание.

Детали 

Прогнозируют, что во время переговоров обсудят последние события в регионе и саммит в Стамбуле.

Накануне президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Напомним 

Накануне Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.

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