Эрдоган проводит телефонный разговор с путиным

Цитата

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент россии владимир путин проводят телефонный разговор", - пишет издание.

Детали

Прогнозируют, что во время переговоров обсудят последние события в регионе и саммит в Стамбуле.

Накануне президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Напомним

Накануне Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.