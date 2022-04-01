Эрдоган проводит телефонный разговор с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонный разговор с российским визави владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Hurriyet.
Цитата
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент россии владимир путин проводят телефонный разговор", - пишет издание.
Детали
Прогнозируют, что во время переговоров обсудят последние события в регионе и саммит в Стамбуле.
Накануне президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Напомним
Накануне Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.