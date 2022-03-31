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Эрдоган поговорил с Зеленским: подробности

Киев • УНН

 • 170545 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с Президентом Украины Владимирос Зеленским. Стороны обсудили встречу делегаций Украины и россии, которая ранее прошла в Стамбуле, пишет УНН со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Эрдоган поговорил с Зеленским: подробности

Цитата

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалась встреча делегаций россии и Украины, состоявшаяся во вторник в Стамбуле", - заявили в канцелярии.

Детали

Сообщается, что во время разговора Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской переговорных делегаций в Стамбуле придала "значимый импульс осуществляемому процессу по прекращению войны и установлению мира по его результатам".

"Заявив, что он считает важным подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле, президент Эрдоган повторил свое предложение собрать вместе президента Украины Зеленского и президента россии владимира путина и провести эту встречу в Турции", - сообщили в канцелярии.

Добавим

О переговорах позже сегодня рассказал и сам Зеленский.

"Мы отметили высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Договорились о дальнейших шагах к миру. Благодарим за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства", - написал Президент в Twitter.

Ранее

Как писал УНН, ранее Эрдоган заявил журналистам, что Турция намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.

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