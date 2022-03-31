Ердоган поговорив із Зеленським: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів у четвер телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили зустріч делегацій України та росії, яка раніше пройшла в Стамбулі, пише УНН з посиланням на канцелярію турецького президента.
Цитата
"Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. В ході переговорів обговорювалася зустріч делегацій Росії та України, що відбулася у вівторок в Стамбулі", - заявили в канцелярії.
Деталі
Повідомляється, що під час розмови Ердоган заявив, що зустріч української і російської переговорних делегацій в Стамбулі надала "значимий імпульс здійснюваному процесу з припинення війни і встановлення миру за його результатами".
"Заявивши, що він вважає важливим подати деякі сигнали для зниження напруженості після переговорів у Стамбулі, президент Ердоган повторив свою пропозицію зібрати разом президента України Зеленського і президента росії володимира путіна і провести цю зустріч у Туреччині", - повідомили в канцелярії.
Додамо
Про переговори пізніше сьогодні розповів і сам Зеленський.
"Ми відзначили високий рівень організації переговорів делегацій в Стамбулі. Домовилися про подальші кроки до миру. Дякуємо за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави", - написав Президент у Twitter.
Раніше
Як писав УНН, раніше Ердоган заявив журналістам, що Туреччина має намір узгодити дату швидкої зустрічі Президентів України та росії.