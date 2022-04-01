Ердоган проводить телефонну розмову з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить телефонну розмову з російським візаві володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Hurriyet.
Цитата
"Президент Реджеп Таїп Ердоган та президент росії володимир путін проводять телефонну розмову", - пише видання.
Деталі
Прогнозують, що під час переговорів обговорять останні події у регіоні та саміт у Стамбулі.
Напередодні президент Ердоган провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювали зустріч української та російської делегацій у Стамбулі.
Нагадаємо
Напередодні Ердоган заявив, що планує нові переговори із Зеленським та путіним. Мета – організація зустрічі президентів.