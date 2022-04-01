Ердоган проводить телефонну розмову з путіним

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"Президент Реджеп Таїп Ердоган та президент росії володимир путін проводять телефонну розмову", - пише видання.

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Прогнозують, що під час переговорів обговорять останні події у регіоні та саміт у Стамбулі.

Напередодні президент Ердоган провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювали зустріч української та російської делегацій у Стамбулі.

Нагадаємо

Напередодні Ердоган заявив, що планує нові переговори із Зеленським та путіним. Мета – організація зустрічі президентів.