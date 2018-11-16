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Эрдоган ожидает от США прекращения помощи сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана

Эрдоган ожидает от США прекращения помощи сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана

Киев  •  УНН

 • 7196 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Турция ожидает от Соединенных Штатов прекращения помощи сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, информирует УНН.

“Господин президент сообщил о том, что он надеется на прекращение поддержки США ответвления РПК в Сирии. Эрдоган и Трамп также выразили удовлетворение по поводу начала совместного патрулирования военных Турции и США в (сирийском) Манбидже”, — говорится в распространенном канцелярией Эрдогана заявлении.

Кроме того, стороны также отметили “необходимость более тесного сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом”.

Ранее Эрдоган неоднократно выступал с критикой в адрес Вашингтона из-за поддержки сирийских курдов из партии “Демократический союз” и отрядов “Сил народной самообороны” (СНС). Как заявлял президент Турции, подобное отношение США к представителям этих организаций наносит ущерб равновесию в регионе. Анкара считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. В республике утверждают, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.

Как сообщал УНН, Эрдоган и Трамп заявили о необходимости пролить свет на все детали убийства Хашкаджи.

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