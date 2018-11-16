Ердоган і Трамп заявили про необхідність пролити світло на всі деталі вбивства Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президенти Туреччини і США Тайіп Ердоган і Дональд Трамп заявили про неприпустимість спроб приховати вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю заяві канцелярії турецького лідера, інформує УНН.
“Ердоган і Трамп зійшлися на думці про необхідність пролити світло на всі деталі вбивства Хашкаджі, сторони також заявили про неприпустимість спроб приховати злочин. Крім двосторонніх відносин і справи Хашкаджі, вони також обговорили розслідування відносно FETO („терористична організація фетхуллахистів“) і ситуацію в Сирії”, — наголошується в комюніке.
15 листопада Генеральна прокуратура Саудівської Аравії оприлюднила підсумки розслідування справи Хашкаджі: затримано 21 особу, 11 підданим пред’явлені звинувачення в причетності до вбивства, п’ятьом з них загрожує смертна кара.
Як повідомляв УНН, США ввели санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії по справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.