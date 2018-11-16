Эрдоган и Трамп заявили о необходимости пролить свет на все детали убийства Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп заявили о недопустимости попыток скрыть убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии турецкого лидера, передает УНН.
“Эрдоган и Трамп сошлись во мнении о необходимости пролить свет на все детали убийства Хашкаджи, стороны также заявили о недопустимости попыток сокрыть преступление. Помимо двусторонних отношений и дела Хашкаджи, они также обсудили расследование в отношении FETO („террористическая организация фетхуллахистов“) и ситуацию в Сирии”, — отмечается в коммюнике.
15 ноября Генеральная прокуратура Саудовской Аравии обнародовала итоги расследования дела Хашкаджи: задержан 21 человек, 11 подданным предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.
Как сообщал УНН, США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.