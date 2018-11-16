Ердоган очікує від США припинення допомоги сирійському відгалуженню Робочої партії Курдистану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Туреччина очікує від Сполучених Штатів припинення допомоги сирійському відгалуженню Робочої партії Курдистану (РПК). Про це заявив в п’ятницю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході телефонних переговорів з главою Білого дому Дональдом Трампом, інформує УНН.
“Пан президент повідомив про те, що він сподівається на припинення підтримки США відгалуження РПК в Сирії. Ердоган і Трамп також висловили задоволення з приводу початку спільного патрулювання військових Туреччини і США в (сирійському) Манбіджі”, — йдеться в поширеній канцелярією Ердогана заяві.
Крім того, сторони також відзначили “необхідність більш тісної співпраці в питаннях боротьби з тероризмом”.
Раніше Ердоган неодноразово виступав з критикою на адресу Вашингтона через підтримку сирійських курдів з партії “Демократичний союз” і загонів “Сил народної самооборони” (СНС). Як заявляв президент Туреччини, подібне ставлення США до представників цих організацій завдає шкоди рівновазі в регіоні. Анкара вважає, що Вашингтон робить помилку, поставляючи озброєння загонам СНС. У республіці стверджують, що отримана ними американська зброя може бути в результаті направлена проти Туреччини.
Як повідомляв УНН, Ердоган і Трамп заявили про необхідність пролити світло на всі деталі вбивства Хашкаджі.