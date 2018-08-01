Эрдоган готов принять решение о возобновлении смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять решение о возобновлении смертной казни в стране, в случае принятия его в парламенте страны. Об этом со ссылкой на Анадолу передает УНН.
"Если решение (о возобновлении смертной казни - ред.) будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.
Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции, который длился почти два года, прекратил действовать.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил страны БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику - взять Турцию в состав этой группы.