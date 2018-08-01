Эрдоган готов принять решение о возобновлении смертной казни

"Если решение (о возобновлении смертной казни - ред.) будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции, который длился почти два года, прекратил действовать.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил страны БРИКС - Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику - взять Турцию в состав этой группы.