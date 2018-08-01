Ердоган готовий ухвалити рішення про відновлення смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність ухвалити рішення про відновлення смертної кари в країні, в разі прийняття його в парламенті країни. Про це з посиланням на Анадолу передає УНН.
“Якщо рішення (щодо відновлення смертної кари — ред.) буде затверджено парламентаріями і направлено мені на підпис, то я без зволікання підпишу його”, — сказав Ердоган.
Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Туреччині, який тривав майже два роки, припинив діяти.
Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив країни БРІКС — Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південно-Африканську Республіку — взяти Туреччину до складу цієї групи.