"еПоддержка": 2,1 млн украинцев подали заявки на выплату 1000 грн за первый день-Зеленский

Программа "еПоддержка" стартовала с впечатляющими результатами. За первый день работы было подано более 2,1 миллиона заявок на выплату 1000 гривен, из которых почти полмиллиона касаются выплат для детей. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

"еПоддержка" работает для каждого и каждой в Украине-и для взрослых, и для детей. Важные цифры, доказывающие своевременность программы – отметил Зеленский.

Граждане могут использовать средства для оплаты широкого спектра украинских товаров и услуг, среди которых:

- коммунальные услуги;

- украинские лекарства;

- железнодорожные билеты;

- украинские книги.

Также существует возможность перевести выплату в поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды.

Заявки на получение средств можно подать до 28 февраля 2024 года, а потратить полученные средства – до конца 2025 года.

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