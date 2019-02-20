Епифаний отслужил панихиду по Небесной сотне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил молитву за героев Небесной сотни в Михайловском златоверхом монастыре в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Панихида по Небесной сотне. Михайловский златоверхий монастырь. Возглавляет молитву Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении епископата и духовенства Украинской Церкви", - сообщили в ПЦУ.
На фото, опубликованных Национальным музеем Революции Достоинства, видно первую леди Украины Марину Порошенко и членов правительства.
Как сообщал УНН, 20 февраля Украина чтит память героев Небесной сотни.
20 февраля в Киеве состоится ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости пройдет мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".