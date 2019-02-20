Епифаний отслужил панихиду по Небесной сотне

"Панихида по Небесной сотне. Михайловский златоверхий монастырь. Возглавляет молитву Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении епископата и духовенства Украинской Церкви", - сообщили в ПЦУ.

На фото, опубликованных Национальным музеем Революции Достоинства, видно первую леди Украины Марину Порошенко и членов правительства.

Как сообщал УНН, 20 февраля Украина чтит память героев Небесной сотни.

20 февраля в Киеве состоится ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости пройдет мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".