Україна сьогодні вшановує пам'ять героїв Небесної сотні

У цей пам'ятний день вшановують подвиг учасників Революції гідності та увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меморіал Героїв Небесної сотні у столиці мають звести до кінця вересня 2019 року

Пам'ятний день встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.