Украина сегодня чтит память героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине 20 февраля отмечают День героев Небесной сотни, передает УНН.
В этот памятный день чествуют подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни.
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Памятный день установлен указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года в целях увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига героев Небесной сотни, отдавших свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.