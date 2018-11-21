Меморіал Героїв Небесної сотні у столиці мають звести до кінця вересня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на умови торгів із закупівлі послуг.
Переможцем тендеру з виконання робіт з будівництва об'єкта "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення територїї в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності" стала "Україна – Реставрація".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ: слідчий експеримент на Інститутській проводиться у справі "чорної сотні "Беркуту"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна – Реставрація" запропонувала виконати роботи за 148 млн 808 тис. грн. Ця пропозиція не була найменшою, але на етапі перевірки документації пропозицію іншого підприємства, яка становила трохи більше 143 млн грн, було відхилено.
Відповідно до проектно-кошторисної документації, початкова вартість робіт з будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні була оцінена в 154 млн грн. Згідно з умовами договору, Меморіал повинен бути побудований протягом 9 місяців з моменту перемоги в тендері.
Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і закінчення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській.
Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.