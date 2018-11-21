Меморіал Героїв Небесної сотні у столиці мають звести до кінця вересня 2019 року

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на умови торгів із закупівлі послуг.