Мемориал Героев Небесной сотни в столице должны построить до конца сентября 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на условия торгов по закупке услуг.
Победителем тендера на выполнение работ по строительству объекта "Проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства: Реконструкция аллеи Героев Небесной сотни от Майдана Независимости до аллеи Героев Небесной сотни, 3-5 с обустройством пешеходной зоны, благоустройство и озеленение територии в составе "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства" стала "Украина - Реставрация".
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Общество с ограниченной ответственностью "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина - Реставрация" предложила выполнить работы за 148 млн 808 тыс. грн. Это предложение не было наименьшим, но на этапе проверки документации предложение другого предприятия, составляющее чуть более 143 млн грн, было отклонено.
Согласно проектно-сметной документации, начальная стоимость работ по строительству Мемориала Героям Небесной сотни была оценена в 154 млн грн. Согласно условиям договора, Мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.
Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.
Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.