Мемориал Героев Небесной сотни в столице должны построить до конца сентября 2019 года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97307 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105806 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141242 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138424 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133276 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126875 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117978 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145361 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мемориал Героев Небесной сотни в столице должны построить до конца сентября 2019 года

Мемориал Героев Небесной сотни в столице должны построить до конца сентября 2019 года

Киев  •  УНН

 • 52376 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на условия торгов по закупке услуг.

Победителем тендера на выполнение работ по строительству объекта "Проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства: Реконструкция аллеи Героев Небесной сотни от Майдана Независимости до аллеи Героев Небесной сотни, 3-5 с обустройством пешеходной зоны, благоустройство и озеленение територии в составе "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства" стала "Украина - Реставрация".

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Общество с ограниченной ответственностью "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина - Реставрация" предложила выполнить работы за 148 млн 808 тыс. грн. Это предложение не было наименьшим, но на этапе проверки документации предложение другого предприятия, составляющее чуть более 143 млн грн, было отклонено.

Согласно проектно-сметной документации, начальная стоимость работ по строительству Мемориала Героям Небесной сотни была оценена в 154 млн грн. Согласно условиям договора, Мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.

Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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