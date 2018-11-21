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Україна відзначає День Гідності та Свободи

Україна відзначає День Гідності та Свободи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, передає УНН.

Згідно з президентським указом, у цей день відзначатимуть п’яту річницю початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 року, вшановуватимуть громадянський подвиг учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

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Указ містить низку доручень уряду, зокрема, разом з КМДА провести заходи щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Указ містить низку завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади, спрямованих на належне відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні та за кордоном у 2018 році.

Довідка УНН: Революція Гідності - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.

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