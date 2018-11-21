Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, передает УНН.
Согласно президентскому указу, в этот день будут отмечать пятую годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013-го - феврале 2014 года, чествуют гражданский подвиг участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.
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Указ содержит ряд поручений правительству, в частности, вместе с КГГА провести мероприятия по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.
Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на то, чтобы надлежаще отметить День Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.
Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 года по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующим противодействием этому курсу.